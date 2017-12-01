تعرف على موعد وتوقيت قرعة كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة (فيديوغرافيك)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مراسم قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018، في قاعة الاحتفالات في قصر الكرملين، الذي يتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقرًا له اليوم الجمعة، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخها وأول بطولة كبرى تستضيفها منذ أولمبياد سوتشي الشتوي في 2014.

وتأهلت 4 منتخبات عربية إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 وهي السعودية ومصر وتونس والمغرب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في الفيديوغرافيك التالي أبرز المعلومات عن قرعة كأس العالم 2018:

– حفل القرعة مساء الجمعة 1 ديسمبر، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت القاهرة و16:00 بتوقيت تونس و15:00 بتوقيت الرباط و15:00 بتوقيت غرينتش.