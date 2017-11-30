حقيقة اكتشاف حالات تزوير في انتخابات النادي الأهلي.. ولمن تميل الكفة محمود الخطيب أم طاهر؟

أثار صحفيون مصريون مناصرون لمحمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي جدلًا واسعًا بتأكيدهم على اكتشاف اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي حالات تزوير لصالح المرشح الرئاسي الثاني محمود طاهر.

وقال صحافيون إن اللجنة المشرفة على الانتخابات حرّرت محضرًا بتسويد بطاقات تصويت لصالح محمود طاهر، بحسب بلاغ من عضوة في الجمعية العمومية.

ويتصارع محمود طاهر ومحمود الخطيب على رئاسة النادي الأهلي.

وفتح باب التصويت صباح اليوم الخميس، وينتهي السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

من جهته، قال المستشار أحمد مرسي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي إنه حرّر بالفعل عدة محاضر منذ بداية التصويت، غير أنه نفى أنها تمت بعد اكتشاف حالات تزوير وتسويد بطاقات.

وقال مرسي للصحفيين إنه لم يحدث تسويد أو تزوير بطاقات لصالح أي مرشح، مشيرًا إلى أن المحاضر كانت بسبب وجود دعاية انتخابية داخل لجان التصويت.

وتشهد لجان الانتخابات زحامًا شديدًا منذ بدء عملية التصويت، وسط أنباء عن اتجاه الأمور ناحية محمود الخطيب.