انتخابات النادي الأهلي.. من يحسم صراع الرئاسة طاهر أم الخطيب؟

يُسدل الستار على انتخابات النادي الأهلي المصري المقررة، اليوم الخميس، وسط صراع شرس ومثير بين المهندس محمود طاهر رئيس النادي حاليًا والمرشح لنفس المنصب ومحمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ونائب رئيس النادي الأسبق.

وتبدو انتخابات النادي هذه المرة في غاية السخونة والإثارة في ظل عدة أمور خطفت الأضواء على رأسها حرب الدعاية والتوجهات الإعلامية لدعم كل مرشح.

وترصد شبكة “إرم نيوز” عبر التحليل التالي فرص نجاح الخطيب وطاهر ورهانات كل مرشح فإلى السطور القادمة:

إنجازات طاهر

يراهن محمود طاهر خلال صراعه في انتخابات النادي الأهلي على ما حققه مجلسه من إنجازات خاصة على الصعيد الإنشائي والاجتماعي.

ويعوّل طاهر على إتمام مراحل بناء الفرع الثالث في الشيخ زايد بجانب تخصيص أرض الفرع الرابع في التجمع الخامس بخلاف البدء في مشروع الاستاد وأيضًا تطوير مقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر.

ويعتمد طاهر على إعادة بناء فريق الكرة بعد اعتزال جيل النجوم، محمد بركات ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة بجانب التعاقدات الضخمة مع لاعبين مميزين وتسويقهم وزيادة الفائض المالي.



نجومية الخطيب

يراهن الخطيب على شعبيته ونجوميته وتاريخه الطويل في كرة القدم بالنادي وأنه أحد أساطير اللعبة في مصر.

ويعتمد الخطيب على أنه المنقذ من وجهة نظر الجماهير لفريق الكرة وسيعيد الانتصارات المبهرة على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ 4 أعوام.

ودخل الخطيب أيضًا في ملف الوعود الإنشائية وإتمام ملف الاستاد والفرع الرابع؛ إلا أن برنامج الخطيب تركز على مشروع عائلة الأهلي لبعض الخدمات الخاصة بأعضاء النادي.

شائعات البيع

اتسمت انتخابات الأهلي هذه المرة بأنها حافلة بالشائعات والأزمات، وخاصة أن مجلس محمود طاهر واجه عدة اتهامات على رأسها الشروع في بيع النادي الأهلي وهو ما جعل البعض يدلل على ذلك بأن طاهر وضع في مشروع اللائحة الذي وافقته عليه الجمعية العمومية المادتين 10 و11 اللتين تسمحان بإنشاء شركة كرة دون تحديد نسبة للنادي.

ورد محمود طاهر على هذا الأمر بتأكيده أن وضع المادتين في اللائحة التي لم يتم تطبيقها على النادي كان بهدف فتح الباب للاستثمار وسيتم وضع النسبة الكبرى للإدارة.



اتهامات الفساد

وتدور اتهامات أخرى من قائمة طاهر للخطيب وقائمته بخصوص وقائع فساد بدأها هشام سليم نجل الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق، الذي أعلن بشكل واضح اختفاء مبلغ 40 مليون جنيه من خزينة الأهلي عقب وفاة والده.

ولاحقت اتهامات أخرى بقائمة الخطيب بداعي وجود خلافات داخل القائمة بجانب وجود انتماءات سياسية لبعض المرشحين مثل: العامري فاروق ومحمد جمال الجارحي بوصفهما من مؤيدي جماعة الإخوان.

تفاصيل القوائم

يعتمد طاهر في قائمته على عنصر العمل الجماعي والوجوه الجديدة فيخوض الانتخابات معه عدة أسماء للمرة الأولى وهم: مصطفى مراد فهمي المرشح لمنصب النائب وخالد حبيب ومحمد يحيى وهاني سري الدين وأحمد مصطفى وإيهاب ماضي المرشحون للعضوية.

ويعتمد طاهر على بعض الوجوه القديمة صاحبة الخبرات مثل: حمدي الكنيسي عضو مجلس الأهلي الأسبق وكامل زاهر المرشح لمنصب أمانة الصندوق بجانب الثنائي الذي نجح في المجلس السابق مروان هشام ومحمد هليل.

أما الخطيب فيعتمد على قائمة مليئة بالحرس القديم ووجوه لها خبراتها في الانتخابات على رأسها العامري فاروق في منصب النائب بجانب خالد الدرندلي في امانة الصندوق وخالد مرتجي ورانيا علواني وإبراهيم الكفراوي، وهم أعضاء سابقون بالمجلس ومحمد الدماطي وطارق قنديل وجوهر نبيل بجانب مهند مجدي عضو المجلس السابق ومحمد الجارحي ومحمد سراج المرشحين للعضوية.