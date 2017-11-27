مرتضى منصور يوضح حقيقة إقالة نيبوشا بعد مباراة نادي الزمالك والمقاصة (فيديو)

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، حقيقة ما تداولته وسائل إعلام محلية عن إقالة مدرب الفريق الصربي نيبوشا عقب الخسارة أمام مصر المقاصة بالدوري المصري.

ولقن فريق مصر المقاصة مضيفه الزمالك درسًا قاسيًا وفاز عليه 3 /1 ضمن الجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز بكرة القدم على استاد القاهرة الدولي.

وتقدم جون انطوي بهدف للمقاصة في الدقيقة الثالثة بعدما مرر حارس الزمالك أحمد الشناوي الكرة بطريق الخطأ في اتجاه حسين الشحات الذي سدد بشكل مباشر صوب المرمى الخالي ليكمل انطوي الكرة إلى داخل الشباك.

وأدرك المدافع السوري مؤيد العجان التعادل للزمالك في الدقيقة 38 من ضربة حرة مباشرة.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول سجل انطوي الهدف الثاني له وللمقاصة ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 6 أهداف.

وبعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ألغى الحكم محمد الحفني هدفًا للزمالك سجله كاسونجو كابونجو بداعي التسلل.

وأنهى المقاصة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود وحيد لحصوله الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

وألغى الحكم هدفًا آخر للزمالك بداعي التسلل على محمود علاء في الدقيقة 88.

ورغم النقص العددي سجل المقاصة ثالث أهدافه في الوقت بدل الضائع عن طريق حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس أحمد الشناوي ثم سدد بكل سهولة في الشباك ليرفع رصيده إلى 8 أهداف وينفرد بصدارة قائمة الهدافين.

ورفع المقاصة رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد الزمالك عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وقال مرتضى منصور لقناة “أون سبورت” أنه لا حديث حاليًا عن إقالة مدرب الفريق نيبوشا، ليضع حدًّا للتكهنات حول مستقبل مدرب الفيصلي الأردني السابق مع الأبيض.

وخسر الزمالك مواجهتين وتعادل 3 مرات منذ انطلاق الدوري المصري.