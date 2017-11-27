نادي الزمالك يسقط أمام المقاصة.. وهذا ترتيب الدوري المصري

تعرض الزمالك لهزيمته الثانية هذا الموسم بعدما دفع ثمن أخطاء الدفاع والحارس أحمد الشناوي في هزيمته 3/1 أمام مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين.

وسجل الغاني جون أنطوي هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة خاطئة من الشناوي.

وتعادل السوري مؤيد العجان من ركلة حرة متقنة لكن أنطوي، مهاجم الأهلي السابق، عاد ليهز شباك الشناوي قبل نهاية الشوط الأول.

وعجز الزمالك عن الوصول لشباك منافسه في الشوط الثاني واستغل مصر للمقاصة هجمة مرتدة سريعة ليضيف حسين الشحات المتألق وهداف المسابقة الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة رغم طرد زميله محمود حمدي في الدقيقة 85.



وتوقف رصيد الزمالك، الذي خسر 3/0 من سموحة الشهر الماضي، عند 18 نقطة ليبقى في المركز الثالث بينما رفع مصر للمقاصة، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وفي وقت سابق حقق الرجاء والنصر أول فوز لهما هذا الموسم في الدوري بعد 11 مباراة بتغلبهما على بتروجيت وطلائع الجيش على الترتيب.

ففي المباراة الأولى فاز الرجاء 1/0 على بتروجيت بهدف محمد عبدالقوي (حمبوزو) في الدقيقة 53 لكنه يظل قابعًا في المركز الأخير بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط.

وتألق محمود الزنفلي حارس الرجاء في التصدي لعدة محاولات خطيرة ليضمن فوزًا طال انتظاره للفريق الصاعد للأضواء بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 13 نقطة في المركز الثامن.

كما فاز النصر العائد للدوري الممتاز 3/1 على طلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

وتألق محمد البغدادي من صفوف النصر حيث أحرز هدفين وتسبب في ركلة جزاء نفذها زميله محمد سعيد بنجاح.

وأحرز خالد سطوحي الهدف الوحيد لطلائع الجيش صاحب المركز 12 بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

ويتصدر الإسماعيلي الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي و5 نقاط عن الزمالك.