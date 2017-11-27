مباراة الزمالك والمقاصة.. خطأ فادح من الحارس أحمد الشناوي (فيديو)

ارتكب الحارس أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، خطأ فادحًا في مباراة فريقه أمام المقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأعاد أحد مدافعي الزمالك الكرة إلى الشناوي، لكنه مررها بغرابة شديدة إلى أحد لاعبي المقاصة الذي سددها في المرمى، وأكملها جون أنطوي في المرمى في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.

ولاقى خطأ الشناوي غضب مشجعي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفريق أنهى الشوط الأول متأخرًا 2/1، بعد أن أضاف أنطوي الهدف الثاني لفريقه رغم تعادل مؤيد العجان.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، مقابل 23 نقطة للإسماعيلي المتصدر من 10 مباريات.