انتخابات نادي الزمالك.. مرتضى منصور يمنع هاني العتال وعبدالله جورج من حضور مباراة المقاصة (صورة)‎

في تطوّر جديد للأحداث داخل نادي الزمالك المصري، منع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نائبه هاني العتال والدكتور عبدالله جورج عضو مجلس الإدارة من حضور لقاء الفريق ضد مصر المقاصة في الجولة الحادية عشر للدوري المصري باستاد القاهرة.

وأرسل مرتضى خطابًا لهيئة استاد القاهرة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجلوس في المقصورة الرئيسة في المباراة.

وضم الخطاب مرتضى منصور ونائبه أحمد جلال إبراهيم وإسماعيل يوسف وهاني زادة وشريفة الفار وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة بجانب شريف حسن نائب المدير التنفيذي وجلال إبراهيم رئيس النادي السابق ونجله نادر.

وضمت القائمة المرسلة أحمد مرتضى منصور، رغم أنه سقط في انتخابات نادي الزمالك على منصب النائب.

ويرفض مرتضى الاعتراف بهاني العتال نائبًا له رغم نجاحه في الانتخابات بداعي تزوير أوراق ترشيحه.