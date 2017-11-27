انتخابات النادي الأهلي.. جوهر نبيل ينسحب من قائمة محمود الخطيب بسبب “المبادئ والقيم العليا” (صورة)‎

أعلن جوهر نبيل عن انسحابه من قائمة محمود الخطيب، في انتخابات النادي الأهلي المصري.

وأضاف نبيل في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الاثنين: “يؤسفني أنني لن أستطيع الاستمرار نهائيًا مع قائمة الكابتن محمود الخطيب، وأعلن من الآن أمام أعضاء الجمعية العمومية، وجماهير النادي الأهلي العظيم خروجي من القائمة، وخوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن منفردًا ومستقلًا”.

وتابع: “الأوضاع التي عشتها وشاهدتها لا تبشر بأننا أمام قائمة تخدم الأهداف والمبادئ العليا للنادي وأعضاء الجمعية العمومية”.

وأردف: “سأواصل الانتخابات مستقلًا، وسوف أتحدث عن تفاصيل هذا القرار الليلة، الساعة الخامسة مساءً في مؤتمر صحفي”.

وتقام انتخابات الأهلي يوم الـ 30 من نوفمبر الجاري، ويتقدم محمود طاهر رئيس النادي الحالي القائمة الأولى، ومحمود الخطيب أسطورة كرة القدم في النادي سابقًا القائمة الثانية، وهما أبرز المرشحين في الانتخابات.