هل يتولى مانويل جوزيه منصبًا بالنادي الأهلي المصري حال نجاح محمود الخطيب؟

كشفت قائمة محمود الخطيب، المرشحة في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، موقفها من عودة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق، للعمل مجددًا داخل القلعة الحمراء حال فوز الخطيب برئاسة النادي الأحمر.

وقال خالد مرتجي، المرشح على عضوية مجلس الأهلي ضمن قائمة الخطيب، في تصريحات، صباح اليوم الأحد: “جوزيه متواجد في مصر حاليًا ويعمل مستشارًا في نادي وادي دجلة”.

وأضاف مرتجي: “أنا علي تواصل دائم معه وسيكون له منصب في النادي حالة نجاح قائمة محمود الخطيب، للاستفادة من خبراته الطويلة في النادي والكرة المصرية، ولكن لم يتم تحديد المنصب، وهل سيعود كمدير فني بعد اعتزاله التدريب أو سيكون مستشاراً فنياً”.

وتابع: “كنت أتمنى وجود جوزيه في النادي، خلال الفترة الماضية، في أي منصب، ولكن مجلس محمود طاهر كان فكرهم عدم الاستعانة بأي من العناصر القديمة، وجوزيه سيتواجد داخل الأهلي في حال نجاح محمود الخطيب”.

وكان مانويل جوزيه تولى مسؤولية المدير الفني للنادي الأهلي في ثلاث مرات سابقة، وحقق مع الفريق 4 بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثلها كأس السوبر الأفريقي، والتأهل ثلاث مرات لكأس العالم للأندية كما حقق 6 بطولات دوري عام وبطولة كأس مصر مرة واحدة.