إلغاء الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الإثنين، إلغاء انعقاد الجمعية العمومية لاختيار عضوين بدلًا من حازم وسحر الهواري، اللذين استقالا من المجلس الحالي، وذلك بعد فشل اكتمال النصاب القانوني لليوم الثاني على التوالي.

وحضر في اليوم الأول 59 ناديًا من أعضاء العمومية في حين يكتمل النصاب بحضور 119 ناديًا من أعضاء العمومية، وشهد اليوم الثاني حضور 11 ناديًا فقط، حتى أغلق باب التسجيل ما دفع اللجنة لإعلان إلغاء الانتخابات التكميلية.

وغاب جميع المرشحين عن اليوم الثاني للجمعية العمومية باستثناء مجدي المتناوي، وأحمد جبر، حيث تغيب ثلاثة مرشحين من الرجال، وسبع مرشحات على مقعد المرأة.

وكان اليوم الأول للعمومية قد شهد خلافات حادة، وقيام بعض الأندية بتقديم شكاوى ضد المجلس الحالي، برئاسة هاني أبوريدة، مع جمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس.