فشل الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة المصري ومطالبات بسحب الثقة

المصدر: د ب أ

تأجلت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، والتي كان مقررًا انعقادها، لانتخاب عضوين في مجلس الاتحاد، بعد استقالة ثنائي المجلس حازم وسحر الهواري، وهي ما أطلق عليها الانتخابات التكميلية للاتحاد.

وسجل 59 ناديًا حضورهم وكان من المطلوب حضور 119 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني.

وقام مندوبو الأندية -الذين حضروا عمومية اتحاد الكرة اليوم- بجمع توقيعات من أجل شكوى مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة للجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك في ظل رفض اللجنة استلام التفويضات، وإعلان غلق الباب أمام الأندية، فيما طلبت الأندية الحضور وتسجيل تفويضاتها لإكمال انعقاد العمومية .

وشرع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المتواجدين بمشروع الهدف، في جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس أبوريدة.

وهتف الأعضاء ضد مجلس اتحاد الكرة بالكامل وطالبوا برحيلهم؛ بعد فشل انعقاد عمومية الانتخابات التكميلية.

فيما تقدم المرشحون الـ12 لعضوية اتحاد الكرة بمذكرة رسمية للجنة الانتخابية ضد مجلس الاتحاد، بعد غلق باب التسجيل مبكرًا؛ لإفشال العمومية لاختيار العضوين المكملين للمجلس.