النادي الأهلي المصري يستعيد مروان محسن رسميًا.. ويحصل على موافقة عمرو مرعي

بات مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، جاهزًا للمشاركة في صفوف القلعة الحمراء، بعد التعافي تمامًا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي، والتي احتل فيها الفراعنة المركز الثاني خلف منتخب الكاميرون.

وقال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، لـ”إرم نيوز”: “مروان تخلص تمامًا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأصبح جاهزًا ليشارك مع الأهلي في مباريات الدوري العام، وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري”.

وأضاف محمود: “اللاعب خاض برنامجًا بدنيًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي وتم التأكد من الشفاء التام من الإصابة، ورفضنا أكثر من مرة المجازفة به خوفًا من تجدد الإصابة مرة أخرى وغيابه لفترة أطول”.

وتابع: “مروان محسن غاب عن الأهلي لمدة طويلة، رغم الحاجة لجهوده بناء على توصية الطبيب الذي أجرى له الجراحة في ألمانيا، وطلب من اللاعب الصبر؛ حتى يكون لائقًا طبيًا ولا يخاطر بمستقبله”.

يذكر أن مروان تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في لقاء المغرب في دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالغابون.

ومن جانب آخر، اقترب النادي الأهلي بشدة من التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بناء على طلب من حسام البدري، المدير الفني للفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “حصل النادي على موافقة محمود مرعي، مدافع وادي دجلة، لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال يناير المقبل، بعد أن أبدى حسام البدري إعجابه بمستوى اللاعب الفني والبدني”.

وأضاف المصدر: “اللاعب طلب من إدارة الأهلي إنهاء الصفقة مع إدارة وادي دجلة، قبل دخول الزمالك في المنافسة؛ ما قد يؤدي لإفشال الصفقة، وسيقدم الأهلي العرض الرسمي عقب نهاية الانتخابات على رئاسة النادي”.