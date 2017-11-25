الحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه لأحمد حمودي لاعب الأهلي المصري

تلقى أحمد حمودي، لاعب وسط النادي الأهلي المصري الحالي والباطن السعودي السابق، خبرًا صادمًا، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.

وقالت صحيفة “الوفد” المصرية، إن إحدى المحاكم قضت بمُعاقبة صانع ألعاب الأهلي، بالسجن 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه؛ بسبب إيصال أمانة مستحق على اللاعب لأحد وكلاء اللاعبين بقيمة 500 ألف جنيه.

وأضاف الصحيفة، أن الدعوى رفعها هشام العقاد، المُحامي بدُمياط، وهي برقم 7607 لسنة 2017 جنح قسم أول دمياط.

يذكر أن أحمد حمودي كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، وانتقل للاحتراف في الباطن السعودي، ثم انتقل لصفوف النادي الأهلي.

ومنذ انضمام حمودي إلى الأهلي في يناير الماضي، يسير بخطوات غير منتظمة، فتارة يشارك ويحصل على فرصة في لقاءين متتالين، ثم يخرج من حسابات المدير الفني، وهو الأمر الذي أثار حيرة اللاعب، ولوّح بورقة الرحيل، وهو ما أكدنا عليه من قبل.