نتائج انتخابات نادي الزمالك.. تهديد صريح بالبطلان وهذا سبب تأخر الإعلان عنها

قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادي الزمالك، إن نتائج انتخابات نادي الزمالك التي أُجريت اليومين الماضيين مهددة بالبطلان، بسبب عوار قانوني في اللائحة التي أُجريت على أساسها الانتخابات.

وأكد “خليفة” الذي سيسلّم النادي لرئيسه الجديد “مرتضى منصور” أن اللائحة فيها الكثير من العوار، ما يهدد ببطلانها حال إقامة دعاوى قضائية.

وشدّد خليفة خلال تصريحات تلفزيونية على أنه اكتشف الأمر بمجرد استلام النادي خلال فترة الانتخابات.

وقال “خليفة” خلال تصريحات:”عندما تصفحت لائحة نادي الزمالك وجدت فيها بعض القصور والعوار، وتواصلت مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وقلت له، لا بد من تدخل الجهة الإدارية في بعض الثوابت في اللائحة، مع إعطاء الحرية لأعضاء الجمعية العمومية في اختيار لائحتها”.

وعن سبب تأخر إعلان النتائج، قال خليفة إن السبب في ذلك يعود لعطل في السيستم، ما دفع اللجنة إلى فرز الأصوات يدويًا، إلى جانب الفرز الإلكتروني، لضمان نتائج دقيقة.

وأُعيد انتخاب مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام بعد الإعلان رسميًا اليوم السبت عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة التي أُجريت يومي الخميس والجمعة.

وحصل منصور على 26622 صوتًا، مقابل 16094 لمنافسه أحمد سليمان.

وفاز بمنصبيْ نائب الرئيس، أحمد جلال إبراهيم بعد حصوله على 27906 أصوات، وهاني العتال الذي حصل على 18353 صوتًا، بينما فاز “حازم أحمد محمد” بمنصب أمين الصندوق، وحصل على 22476 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة: إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وعلاد الدين مقلد، وعبد الله جورج، وشريفة الفار.