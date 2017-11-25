رسميًا: نتائج انتخابات نادي الزمالك .. مرتضى منصور رئيسًا ونجله يخسر مقعد النائب

فاز المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بولاية ثانية لقيادة القلعة البيضاء؛ بعد أن أظهرت النتائج النهائية تفوق مرتضى على حساب منافسه أحمد سليمان.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج قبل قليل.

وتفوق مرتضى منصور بعد مباراة انتخابية مثيرة على عكس المتوقع مع أحمد سليمان، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية تقدم مرتضى بنسبة تصل إلى 60% في الانتخابات.

وحصل منصور على 26622 صوتًا مقابل 16094 لمنافسه أحمد سليمان.

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وفي منصب نائب الرئيس، فاز كل من أحمد جلال إبراهيم، وهاني العتال، حيث خسر أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادي المقعد لصالح الثنائي.

وفي مقعد أمين الصندق فاز حازم محمد ياسين بعدما تفوق على سيف العماري.

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وفي منصب العضوية، فاز كل من إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وعلاء مقلد، وشريفة الفار، وعبدالله جورج.

وبذلك تكون قائمة مرتضى منصور قد نجحت بالكامل فيما عدا الثنائي هاني العتال وعبدالله جورج من قائمة أحمد سليمان.