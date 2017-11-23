مصر.. مرشحو انتخابات نادي الزمالك يتحدثون لـ”إرم نيوز” عن فرصهم في الفوز (فيديو)

انطلقت، اليوم الخميس، عملية التصويت في انتخابات نادي الزمالك المصري، والتي تستمر ليومين لاختيار مجلس إدارة جديد، حيث يحق لـ100 ألف و422 عضوًا التصويت في الانتخابات.

وشهدت عملية التصويت اليوم حضورًا كثيفًا يتوقع معها أن يصل الإقبال إلى أكثر من 30 ألف عضو، اعتبرها البعض الأكبر في تاريخ الجمعية العضوية للنادي، لكنّ مرتضى منصور خالف الاتجاه واتهم أحمد سلمان باستقدام البلطجية داخل النادي.

وتحدث عدد من المرشحين في القائمتين لشبكة “إرم نيوز” عن الحضور في اليوم الأول وفرص فوزهم، حيث قال عبدالله جورج إن الإقبال كان كبيرًا، متمنيًا أن يستمر حتى نهاية الانتخابات لكشف قدر انتماء أعضاء الزمالك لناديهم.

وتحدث هاني العتال عن الحضور المشرّف للجمعية العضوية من خلال أعضاء وصفهم بـ”الواعين والمثقفين”، متوقعًا أن يكون الإقبال غدًا كبيرًا للغاية. في حين أشار لؤي دعبس إلى “عدم وجود عدالة في العملية الانتخابية”، بينما اعتبر هاني زادة أن الحضور الكبير سيكون الأكبر في تاريخ الجمعية العمومية لكافة الأندية.

من جهته، قال محمد أبوالعلا إن منافسته هدفها خدمة النادي ومعالجة القصور من ناحية كرة القدم، قائلًا إن “التنافس لمصلحة نادي الزمالك وليس على جثة الزمالك”.

وتضم قائمة مرتضى منصور نائبين هما أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى منصور، إلى جانب حازم ياسين أمين صندوق، وأعضاء هاني زادة وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف وشريفة الفار.

بينما ينافسه أحمد سليمان على مقعد رئاسة نادي الزمالك، وسيف العماري أمين صندوق وحسين السمري ومصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج إلى جانب محمد أبوالعلا.