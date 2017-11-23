انتخابات الزمالك.. مشادة بين أحمد سليمان وأمن النادي وتدفق الأعضاء للإدلاء بأصواتهم (صور)

بدأت المعركة الانتخابية داخل جدران نادي الزمالك المصري، حيث فتحت لجان التصويت أبوابها، أمام أعضاء الجمعية العمومية، صباح اليوم الخميس، لاختيار مجلس إدارة جديد.

ويتنافس في انتخابات الزمالك 41 مرشحًا على 9 مقاعد، حيث سيقوم كل عضو بانتخاب مجلس إدارة يضم رئيس ونائبين وأمين صندوق و5 أعضاء.

ونشبت مشادة بين أمن نادي الزمالك، وأحمد سليمان المرشح على مقعد الرئيس، بسبب عدم وجود منصة لقائمته، مثل التي تتواجد لقائمة مرتضى منصور منافسه.

على منصب الرئيس يتنافس أحمد سليمان، ومرتضى منصور، وفى منصب النائب هاني العتال وأحمد جلال إبراهيم، وأحمد مرتضى، وأشرف السكري، وخالد جبر، ومصطفى بدوي.

وفى منصب أمين الصندوق يتنافس كل من حازم ياسين، وسيف العماري، وعلي السيسي الذي انسحب؛ ولكن اسمه ما زال في ورقة التصويت.

وفى العضوية، أحمد عبد الله، وأحمد عبد الغني، وإسماعيل يوسف، والبدوي نجيلة، والحسيني سمير، وأمال وزام، وتامر التونسي، وحسن شاكر، وحسين السمري، ورجب أحمد رواش، ورجب حميدة، وسامح سوني، وشريف منير، وشريفة الفار، وعبد الله جورج، وعلاء مقلد، وعمر جلال هريدي، وغادة عادل كرار، ولؤي دعبس، وماجد قيشو، وحمادة أنور، ومحمد أبو العلا، ومحمد علي شرف، ومحمد محمود زايد، ومحمد رحمي، ومريم عصمت، ومصطفى عبد الخالق، ومعتز هشام، وهاني زادة، وهشام يكن.

وتستقبل 150 لجنة أعضاء نادى الزمالك اليوم للتصويت في الانتخابات، ويحق لأعضاء العمومية الإدلاء بأصواتهم دون انتظار اكتمال النصاب القانوني، حيث سيقوم كل عضو بالإدلاء بصوته فور التسجيل.

ويحق للزوج والزوجة فقط الإدلاء بأصواتهما في الانتخابات دون أبنائهم إلا في حالة فصل الأبناء عن العضوية الأساسية ويكون الصوت سليمًا في حالة اختيار عدد أقل من المطلوب، فيما يخص المناصب التي تضم أكثر من شخص مثل نائب الرئيس والعضوية بينما يكون الصوت باطلًا حال اختيار عدد أكبر من المطلوب.