استبعاد أحمد سليمان وقائمته من الترشح لانتخابات نادي الزمالك المصري.. تعرف على السبب

أوصت اللجنة الأولمبية المصرية باستبعاد العميد أحمد سليمان المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، وقائمته بالكامل، من الانتخابات المقبلة.

توصية اللجنة الأولمبية باستبعاد القائمة كاملة جاءت بعدما أبلغها مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعدم التزام أسماء القائمة بكشف المخدرات.

وتنص لائحة نادي الزمالك الخاصة على ضرورة تقدم المرشح بتحليل للمخدرات والأوراق الطبية اللازمة معتمدة من مستشفى حكومي.

وتقدم أحمد سليمان بالترشح لمنصب الرئيس في مواجهة مرتضى منصور، وقائمته تضم هاني العتال نائبًا وسيف العماري أمين صندوق وحسين السمري ومصطفى عبد الخالق وعبدالله جورج إلى جانب محمد أبو العلا.

ورفض أحمد سليمان هذه الاتهامات قائلًا: “نحن شرفاء، قمنا بتحليل المنشطات بالفعل في إحدى المستشفيات الحكومية وفقًا لما تقوله اللائحة التي نشرها المجلس في الصحف الحكومية، ولم تذكر أمر اللجنة الخاصة لتحليل المنشطات”.

وأضاف: “وجود لجنة خاصة لتحليل المنشطات ليس قانونيًا”.

وكشف سليمان وجود اجتماع بين قائمته مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لتوضيح الأمر، والقرار النهائي سيصدر يوم الإثنين”.

وتقام انتخابات الزمالك يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

مجلس الزمالك ينفي التدخل

على الجانب المقابل نفى مجلس إدارة الزمالك تدخله في قضية استبعاد أحمد سليمان وقائمته من الانتخابات المقبلة.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة؛ نجل رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية إن مجلس الإدارة استبعد عضوين وهما هاني العتال بسبب تزوير عضوية والده، والصحفي علي السيسي لعدم دفعه رسوم تجديد الاشتراك”.

وأضاف: “الجهة الإدارية هي صاحبة قرار منع أحمد سليمان وقائمته من الترشح، ومجلس الزمالك يريد أن تدخل قائمة سليمان الانتخابات”.