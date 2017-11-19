قائمة محمود الخطيب تقرر مقاطعة قناة النادي الأهلي.. تعرف على السبب

أصدرت قائمة محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، بخصوص قناة النادي وتغطيتها الانتخابية المقررة يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأعلنت القائمة خلال البيان مقاطعة قناة النادي وعدم الظهور خلالها.

وقالت قائمة الخطيب في البيان: “في ظل انحراف قناة النادي الأهلي عن مسارها الطبيعي وخروجها عن الإطار القيمي المعهود عن النادي وإداراته الإعلامية والتنفيذية في التعامل مع الشأن الانتخابي بكل حيادية ومسؤولية، وبعد أن كشفت إدارة القناة عن انحيازها التام والكامل وتسخير إمكاناتها في اتجاه مساند لمرشحين ضد آخرين من أعضاء وأبناء الأهلي ..بل ووصل الأمر الخارج عن كل حدود المسؤولية إلى التطاول على قمم ورموز النادي وأبنائه والإساءة المتكررة، والتي لم تجد في كل مرة من يكبح جماح مثل هذه التجاوزات”.

وأضاف أن ” الأمر الذي استقبله أعضاء النادي وجماهير الأهلي الكبيرة بكثير من الغضب والاستياء والاندهاش، كونه يمثل سلوكًا منحرفًا عن كل قيم ومبادئ وثوابت النادي التاريخية، وخطا منجرفًا عن ضوابط عمل القناة والأهداف والضوابط التي ضمنها مجلس ادارة النادي لخط عمل قناة الأهلي عند تأسيسها في عام ٢٠٠٨كوسيلة ربط وترابط بين النادي وكل أبنائه ونجومه وكل منتسبيه وجماهيره في كل مكان”.

وتابع قائلا: ” قائمة الأهلي التي يترأسها محمود الخطيب تجد نفسها مدفوعة بديهيًا بكل الأسف والحزن لعدم التعامل حاليًا مع شاشة الأهلي، والاعتذار لأعضاء الجمعية العمومية وهم يتابعون جيدًا ما يقع من تجاوزات متكررة، وانحيازات لا تليق أبدًا بالنادي الأهلي، وتقاليده وثوابته ولجماهير النادي الشريك الدائم للأهلي في كل مسيرته، ونجاحاته عن عدم تمكن أبناء النادي من مخاطبة أعضاء الأهلي بشأن انتخابات الأهلي عبر شاشة قناة الأهلي في الوقت الحالي والظرف الاستثنائي”