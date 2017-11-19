مدرب الأهلي المصري يعاقب شريف إكرامي وصالح جمعة.. وعرض فرنسي لأزارو

وقع حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عقوبة على الثنائي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، وصالح جمعة، لاعب خط الوسط.

واستبعد البدري أكرامي وصالح جمعة من قائمة الفريق، التي ستخوض لقاء الإسماعيلي غدًا في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم كنوع من التأديب.

وجاء قرار البدري باستبعاد إكرامي من قائمة لقاء الإسماعيلي بسبب قيامه بنشر صورة له وهو يضع قدمه مقابل استاد مختار التتش، ما اعتبرته جماهير الأهلي إهانة وشنت هجوماً كبيرًا على اللاعب الذي قام بحذف الصورة من حسابه الشخصي على إنستغرام، فضلاً عن تألق محمد الشناوي الحارس الثاني في الفريق في لقاء الإنتاج الحربي السابق بالدوري.

واستبعد البدري، صالح جمعة بسبب عدم التزامه، والإصرار على السهر، ورغم تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن عدم وجود تجميد للاعب؛ إلا أن البدري أصدر قرارًا داخليًا بعدم الاعتماد على اللاعب حتى رحيله في يناير المقبل.

ومن جانب آخر، تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، عرضًا عن طريق وكيل أعماله، للانتقال إلى نادي ديغون الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ونقل وكيل اللاعب العرض إليه، وأكد أنه قام بعرضه على النادي الفرنسي، ورحب بضمه في الفترة المقبلة، وسوف يكون هناك متابعة بشكل أكبر له في المستقبل.

ويستعد وكيل اللاعب للحديث مع إدارة الأهلي حول العرض، إذا ما ارتقى إلى الحالة الرسمية.