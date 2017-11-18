عمر جابر لاعب منتخب مصر ينتقل للدوري الأمريكي

نجح نادي لوس أنغلوس الأمريكي، في التعاقد مع عمر جابر، لاعب منتخب مصر، لمدة موسم، على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقال أحمد عبدالقادر “ميدو”، وكيل جابر، لاعب بازل السويسري، في تصريحات صحفية: “عمر أنهى صفقة انتقاله إلى لوس أنغلوس الأمريكي، وسينضم للفريق في يناير المقبل، بناء على رغبة بوب برادلي، المدير الفني الحالي للفريق، والسابق لمنتخب مصر الأول”.

وأضاف عبدالقادر: “سيتم عقد مؤتمر صحفي كبير؛ للإعلان عن تفاصيل انتقال اللاعب للفريق الأمريكي”.

كان مسؤولو بازل قد أنهوا اتفاقهم مع المسؤولين في النادي الأمريكي؛ لإعارة جابر لمدة عام، حتى يتسنى له الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، قبل المشاركة مع المنتخب الوطني، في كأس العالم المقبل بروسيا.

ويشرف الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني الأسبق للمنتخب، على تدريب لوس أنغلوس، وأكد ميدو أن برادلي هو من طلب التعاقد مع جابر؛ لإعجابه بقدراته.