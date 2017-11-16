محمود الخطيب يكشف برنامجه الانتخابي لرئاسة النادي الأهلي المصري (فيديو إرم)

أعلن محمود الخطيب، اليوم الخميس، برنامجه الانتخابي لرئاسة النادي الأهلي المصري، في برنامج حمل اسم “عائلة الأهلي”، حيث بدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن الأهلي وقيمته واسمه وتاريخه وبطولاته وإنجازاته.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بأحد فنادق القاهرة، كشف الخطيب عن أهدافه واستراتيجيته الشاملة لمجلس الإدارة خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال نجاح قائمته في الانتخابات المقررة 30 نوفمبر الجاري.

ووعد الخطيب بالانطلاق في تطوير النادي، مرتكزًا على “إدارة محترفة” ورفع كفاءة العاملين بالنادي ودعمهم، في إطار التطوير المؤسسي للعمل التنفيذي، وخلق موارد تمويل مبتكرة إلى جانب تعظيم الموارد المعتادة.

وأشار إلى عزمه إنشاء مبنى اجتماعي وإقامة فرع للشهر العقاري ورعاية الأطفال وصقل مواهبهم، من خلال تفعيل لجنة خاصة بالطفل والتواصل مع نادٍ عالمي مهتم بقطاع الناشئين في إسبانيا.

من جانبهم، علّق المراقبون والنقاد الذين حضروا المؤتمر الصحفي على فرص “بيبو” للفوز برئاسة القلعة الحمراء في منافسة محمود طاهر.