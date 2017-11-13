الإمارات الأقرب لاستضافة السوبر المصري ومنافسة قوية من السعودية والأردن

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم ،برئاسة هاني أبوريدة، عن الدول التي تتنافس على استضافة لقاء السوبر بين الأهلي، بطل الدوري والكأس، والمصري البورسعيدي، وصيف كأس مصر.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات صباح اليوم: “مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري ،ستقام يوم الـ12 من يناير المقبل”.

وأضاف حسين: “موعد المباراة محدد ،لكن حتى الآن لم نستقر على الدولة ،التي ستستضيف المباراة، هناك مفاضلة بين دول السعودية والإمارات والأردن”.

وتابع: “هناك توجه قوي لإقامة اللقاء في الإمارات ،خاصة بعد نجاح التجربة في المواسم الماضية ،والقرار النهائي سيعلن قريبًا”.

وعن انتظام بطولة الدوري، أشار: “تم تعديل بعض مباريات الدوري الممتاز ؛نظرًا لارتباط بعض الأندية بإجراء الانتخابات خلال أيام مبارياتها، الأهلي لديه خمس مؤجلات حددنا منها مواعيد 3 مواجهات، وسيخوض مباراة كل 4 أيام؛ على أن يلعب مباراة واحدة بعد 3 أيام، وهو أمر سيحدث مع بعض الأندية مرة واحدة”.

وأوضح: “ما يهمني أن أنهي مباريات الدوري أولًا ؛حتى ننهي المسابقة مبكرًا في منتصف شهر مايو، وقبل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بروسيا”.

وأكمل: “فترات التوقف حاليًا غير مجدية للمنتخب ،خصوصًا ،وأن الفريق يضم 16 لاعبًا محترفًا، لذلك معسكر المنتخب، والمباريات الودية في نهاية الموسم أفضل”.