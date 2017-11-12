الأهلي المصري يتحرك لضم مهاجم الترجي.. ويوضح حقيقة الحجز على الأرصدة البنكية

دخل مسؤولو النادي الأهلي المصري في مفاوضات، لضم طه ياسين الخنيسي، مهاجم منتخب تونس وفريق الترجي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي لـ”إرم نيوز” إنه تم ترشيح الخنيسي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، الذي وافق على الفور؛ لعلمه بقدرات نجم الترجي وطلب ضمه في شهر يناير المقبل قبل بدء بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أنه سيكون إضافة هائلة لهجوم الأهلي.

وأكد المصدر أن البدري طلب من علاء ميهوب، مدير اللجنة الفنية، التواصل مع اللاعب ووكيله من أجل التعرف على مطالبه المالية للانضمام للأهلي خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم: التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والسوري عبد الله الشامي والجنوب أفريقي باكاماني ماتشامبي، وتحدث العديد من التقارير عن احتمال رحيل علي معلول عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وأجمع الجهاز الفنى للفريق الأحمر، على ضرورة تدعيم الهجوم بلاعب جديد مع وليد أزارو، ومروان محسن العائد من الإصابة، وعماد متعب بسبب كبر سن الأخير واحتمالية إنهاء مسيرته مع الأهلى الصيف المقبل.

على صعيد آخر، أصدر ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بياناً بخصوص الحكم الخاص بشركة مسك للإنتاج الإعلامي ضد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وقال فتحي في بيانه: “تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحكم الصادر لشركة مسك ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي وعن تنفيذ الحكم: ويظهر لنا جليا أنها أخبار مكررة ومجزأة ومغلوطة في تفاصيلها للإيحاء بأمرين: الأول هو مسؤولية المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحالي عن الحكم.. والثاني هو أن الحكم سيتم تنفيذه وسيتسبب في خراب النادي الأهلي”.

وأضاف: “أسباب الحكم ترجع لأوراق وتصرفات صدرت في عهد مجلس الإدارة السابق وقرر الحكم بذلك.. والحكم ليس في مرحلة التنفيذ إذ إن وزارة العدل لا تمنح أحكام التحكيم خاتم الصيغة التنفيذية إلا بعد استيفاء شروط من بينها ألا تكون مخالفة لحكم قضائي (والحكم مخالف لحكم قضائي) وأن تتجاوز مرحلة الطعن بدعوى البطلان (والطعن بدعوى البطلان سيتم خلال المدة القانونية 90 يوما)”.