نادي النصر السعودي يفاوض صالح جمعة لاعب الأهلي المصري

بات صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، ومنتخب مصر، قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “استقر صالح جمعة على الرحيل في يناير المقبل ،بعد دخوله في أكثر من أزمة مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري ؛بسبب عدم التزامه في الفترة الأخيرة، وخاصة الغياب عن تدريبات التأهيل قبل لقاء الوداد ،في نهائي إفريقيا”.

وأضاف المصدر: “صالح جمعة يتعرض أيضًا لحملة كبيرة من الهجوم من قبل جماهير الأهلي ،التي اتهمته بالتهرب من التدريبات قبل لقاء الوداد في نهائي إفريقيا ،وطالبت بالاستغناء عنه ؛بسبب عدم التزامه في توقيت حساس، حيث كان الفريق في أشد الحاجة لجهوده ،في ظل عودة عبدالله السعيد من إصابة طويلة”.

وتابع: “تلقى جمعة عرضًا مغريًا من نادي النصر السعودي ؛للانتقال لصفوفه في يناير، في ظل رغبة الجهاز الفني للنادي السعودي في رحيل حسام غالي ،لاعب وسط الفريق ؛بسبب تدهور مستواه الفني ،منذ انتقاله لصفوف الفريق في بداية الموسم الحالي”.

واختتم المصدر: “صالح جمعة ،يرغب في الرحيل لكي يشارك أساسيًا، ويضمن التواجد في قائمة منتخب مصر ،التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل”.