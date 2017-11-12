bein sports تنقلها على القناة المفتوحة.. تعرف على موعد مباراة مصر وغانا

أعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس“، المالكة لحقوق بث تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، أنها ستقوم ببث مباراة الفراعنة أمام المنتخب الغاني على القناة المفتوحة.

وأعلنت بي إن سبورتس صاحبة الحق في بث المباراة، أنها ستنقلها على قناتها المفتوحة. BeIN Sports HD.

عاجل: دعماً للمنتخبات العربية نحو المونديال ???? مباراة مصر ???????? وغانا اليوم على القناة المفتوحة! #WCQ pic.twitter.com/I7OrBGp3XM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) November 12, 2017

وقالت القناة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الأحد: “دعمًا للمنتخبات العربية نحو المونديال، مباراة مصر وغانا اليوم على القناة المفتوحة”.

ونقلت beINsports مباراتي كوتديفوار مع المغرب وتونس أمام ليبيا على قنواتها المفتوحة أمس السبت.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة، والأخيرة من تصفيات مونديال روسيا.

وضمن فريق الفراعنة بالفعل تأهله للمونديال، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام غانا.