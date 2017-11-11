مصر.. نادي الزمالك يعلن موقفه من احتراف مؤيد العجان في روسيا

كشف نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، عن موقفه من عروض الاحتراف ،التي تلقاها مؤيد العجان، ظهير أيسر الفريق ومنتخب سوريا الأول ،خلال الساعات الماضية، بعد التألق مع منتخب بلاده في تصفيات المونديال.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “الجهاز الفني للزمالك بقيادة نيبوشا متمسك بشدة باستمرار العجان في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف مرتضى “نيبوشا يرغب في بناء فريق قوي ؛للفوز ببطولة الكونفدرالية الموسم المقبل ثم العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولا نية للتفريط في عنصر مهم مثل العجان”.

وتابع “العجان عندما علِم بتلقيه عروضًا من الدوري الروسي رفض ،وأبلغ الجهاز الفني رغبته في الاستمرار مع القلعة البيضاء ،خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن السوري مؤيد العجان، الظهير الأيسر للزمالك تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الروسي ،خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، بعد تألقه الملفت مع المنتخب السوري ،خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، رغم ضياع حلم التأهل في المباراة الفاصلة أمام أستراليا.

ومن جانب آخر أكد أحمد مرتضى أن إدارة الزمالك، قررت توقيع غرامة 40 ألف جنيه كعقوبة على أي لاعب يحصل على بطاقة حمراء في المباريات و10 آلاف جنيه كغرامة على اللاعب مع كل بطاقة صفراء.