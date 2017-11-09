مصر.. نادي الزمالك يكشف موقف مصطفى فتحي بعد انتهاء إعارته للتعاون السعودي

شدد أيمن حافظ، المدير الإداري للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، على أن عقد مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض، والمعار حاليًا لصفوف التعاون السعودي، ممتد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، ولا يحق له التوقيع لفريقه الحالي، أو لأي فريق آخر، عقب انتهاء الإعارة.

ووافق الزمالك على إعارة فتحي للتعاون لموسم واحد، مقابل مليون و400 ألف دولار، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ووضع بند بأحقية الشراء النهائي، مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

وكشف المدير الإداري للزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس، أن مصطفى فتحي بعد انتهاء إعارته للتعاون، لا يحق له الانتقال لأي نادٍ آخر، إلا بموافقة مسؤولي النادي الأبيض، وأن عدم وجود عقد ثلاثي، أمر غير مؤثر على موقف اللاعب، وارتباطه بالقلعة البيضاء.

وأضاف أيمن حافظ، أن هناك بندًا يسمح لنادي التعاون، بشراء مصطفى فتحي نهائيًا، نظير سداد 3 ملايين و600 ألف دولار للزمالك، وفى حال طلب النادي السعودي تفعيل الاتفاق، ستكون صفقة رابحة للقلعة البيضاء، ووقتها، يمكن مناقشة الأمر بين الناديين الكبيرين.