كوبر يطالب لاعبي منتحب مصر بالفوز على غانا

رغم ضمان التأهل رسميًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لاعبيه ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على غانا في آخر مباريات التصفيات في الأسبوع المقبل.

تخوض مصر المباراة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات مقابل 8 نقاط لأوغندا و6 نقاط لغانا بينما تقبع الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

واختتم منتخب مصر مساء أمس الخميس معسكره التدريبي باستاد القاهرة والذي استمر 3 أيام بمشاركة 24 لاعبًا بينما يتوجه الفريق اليوم الجمعة إلى غانا استعدادًا للمباراة التي ستقام مساء الأحد في مدينة كيب كوست.

ووصف كوبر المباراة بأنها صعبة، خاصة وأن غانا لا تبحث إلا عن رد الاعتبار.

وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية قبل التوجه إلى غانا: “الفوز يهمنا لإكمال فرحة المصريين بالتأهل.. المنتخب الغاني يعد العدة بشكل جيد لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراة على أرضه. وأضاف “رغم امتلاك المنتخب المصري ذكريات سيئة في مواجهات سابقة أمام غانا إلا أننا استطعنا الفوز عليهم في آخر مواجهتين.. أمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين وبالفعل حققنا إنجازًا مذهلًا وسنواصل الإنجازات”. يغيب عن المباراة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي أعفاه المدرب من المشاركة حرصًا على عدم تعرضه للإصابة.

كما يغيب أيضًا أحمد حجازي الذي غادر معسكر المنتخب قبل يومين لأسباب شخصية ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السعودي بسبب الإصابة.

بينما يعول كوبر على عدد من اللاعبين البدلاء وفي مقدمتهم محمود عبد الرازق (شيكابالا) المحترف بالرائد السعودي والذي أولاه كوبر اهتماما خاصا خلال التدريبات من أجل القيام بالدور الذي كان يقوم به صلاح.