هيكتور كوبر يستبعد محمد صلاح ويعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة غانا

اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، 9 لاعبيين محليين فقط للانضمام لقائمة الفراعنة التي تخوض لقاء غانا، في ختام مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم.

وقال إيهاب لهيطة، المشرف العام علي منتخب مصر، لـ”إرم نيوز”: “اختار كوبر كلا من: أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وسعد سمير ورامي ربيعة ومؤمن زكريا من الأهلي، وطارق حامد وعلي جبر وأحمد الشناوي من الزمالك”.

وأضاف: “كوبر أعلن استبعاد محمد صلاح من رحلة غانا؛ لإراحته من الإجهاد وكذلك خوفا من تعرض اللاعب للإصابة بسبب قوة الغانيين”.

وكان كوبر اختار 16 محترفًا وهم :عصام الحضرى (التعاون السعودي) ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”(الرائد السعودي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا البرتغالي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعوي) وعمرو جمال (بيتدفيست ويتس الجنوب أفريقي) ومحمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) وعمرو مرعي (النجم الساحلي التونسي).