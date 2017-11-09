نادي الزمالك يتجاوز المنيا بصعوبة ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر (فيديو)

تجاوز نادي الزمالك إصابة حارسه محمود عبد الرحيم (جنش) بكسر في الذراع واستبداله في الشوط الأول، ليفوز بصعوبة 1-صفر على ضيفه المنيا، اليوم الخميس، ويضرب موعدًا مع حرس الحدود في دور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم.

وتغلب حرس الحدود في وقت سابق اليوم 2-صفر على مضيفه طنطا، ليتأهل للدور ذاته.

ومنح المهاجم كابونغو كاسونغو، القادم من الكونجو الديمقراطية، هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 58، عندما تلقى تمريرة رائعة من أحمد داودا انفرد على إثرها بمرمى محمد حسانين حارس المنيا ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وفقد الزمالك جهود حارسه جنش في الشوط الأول بعد التحام مع محمد سمارة مهاجم المنيا، وحل عمر صلاح بدلًا منه.

وتصدى حسانين لضربة رأس رائعة من محمود حمدي (الونش) في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حوّلها حارس المنيا إلى ركنية.

ونجا مصر للمقاصة وصيف بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي من الخروج المبكر من الكأس بانتصاره 3-1 في الوقت الإضافي على مضيفه المريخ البورسعيدي، بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

وهذه أول مباراة في دور 32 تشهد شوطين إضافيين، لكنها لم تصل إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد عبد العزيز (مودي) لاعب المقاصة في الدقيقة 58، وحسام حسن لاعب المريخ في الدقيقة 65. كما لعب المريخ بتسعة لاعبين في آخر خمس دقائق من الوقت الإضافي الثاني بعد طرد أحمد عبد الواحد للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وأحرز حسين الشحات الهدف الأول للمقاصة، بعد مرور 18 دقيقة من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد أحمد حارس مرمى المريخ.

وأدرك هشام البطوط مهاجم المريخ التعادل في الدقيقة 71 بعد تمريرة من أحمد جمال من الناحية اليسرى، استقبلها البطوط وأودعها شباك المخضرم محمد صبحي حارس المقاصة.

ونجح عماد فتحي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني قبل أن يحرز الشحات هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية المباراة مباشرة.

وألغى الحكم هدفًا للمقاصة في الشوط الأول أحرزه محمد مسعد في الدقيقة 25، بناءً على نصيحة من الحكم الرابع الذي أبلغه بتجاوز الكرة خط التماس بكامل محيطها، قبل أن تصل إلى مسعد ويتمكن من إحرازها.

وعقب المباراة قال رمضان السيد، مدرب المريخ، في تصريحات تلفزيونية: “لم نقدم أداء جيدًا في الشوط الأول، لكن تغير الحال في الأشواط التالية.

“المقاصة خطف الفوز في آخر دقيقة من الوقت الإضافي، ومع ذلك أنا راضٍ عن اللاعبين. أعتقد أن الحكم ظلمنا في الطرد”.

وسيلتقي المقاصة في دور الستة عشر مع المقاولون العرب الذي انتصر على الشمس 3-صفر أمس الأربعاء.

* حرس الحدود ثاني المفاجآت

وفي مباراة سابقة، صعد حرس الحدود المنافس في دوري الدرجة الثانية إلى دور الستة عشر أيضًا، في ثاني مفاجآت البطولة بفوزه 2-صفر على ضيفه طنطا.

وكان الجونة أحد فرق الدرجة الثانية أيضًا تأهل للدور ذاته عبر تجاوز طلائع الجيش قبل يومين.

ويحتل طنطا المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثماني مباريات، لكنه لم يقدم العرض المنتظر اليوم في استاد الإسكندرية.

ووضع إسلام سيد حرس الحدود في المقدمة في الدقيقة 24 من ركلة حرة.

وضاعف محمد عبد المنعم النتيجة في الدقيقة 74، عندما توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة أرضية سكنت شباك الضيوف.

وسيلتقي حرس الحدود، الفائز باللقب مرتين متتاليتين عامي 2009 و2010، نادي الزمالك.

وقال خالد عيد، مدرب طنطا، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “قدمنا أداء سيئًا عكس المنافس الذي تفوق وتعامل مع المباراة بهدوء، غياب تسعة لاعبين بسبب الإصابة أثّر على أدائنا. سنطوي صفحة المباراة ونبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الأسبوع المقبل”.

وقال سامي قمصان، مدرب الحدود، “الانتصار على طنطا ليس مفاجأة، لأن المستوى متقارب بين الفريقين. نسعى للعودة للدوري الممتاز من خلال تصدر مجموعتنا”.