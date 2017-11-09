فيديو .. إصابة خطيرة لحارس نادي الزمالك المصري

تعرض محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، لإصابة قوية جدًا خلال لقاء فريقه أمام المنيا، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وطلب الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيارة الإسعاف داخل استاد القاهرة؛ لنقل محمود جنش حارس مرمى الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من الاستاد، وذلك بعد تعرضه للإصابة بكسر في الكتف خلال مباراة المنيا، التي تقام اليوم الخميس بالدور الـ32 بكأس مصر.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك أن إصابة جنش عبارة عن كسر مضاعف في الذراع، وسيخضع لكشف جديد بالأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

واستبدل الجهاز الفني للزمالك، جنش بعد إصابته في الدقيقة 40، وشارك بدلًا منه عمر صلاح الحارس البديل، بعدما طلب الجهاز الطبي استبدال الحارس بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.