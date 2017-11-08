قصة شعر غريبة لحارس الزمالك قد تدخله في صدام مع مرتضى منصور (صورة)

فاجأ محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس مرمى فريق الزمالك المصري، جماهير فريقه بنشر صور له بقصة شعر جديدة مع إبراهيم الصغير، صاحب الكوافير الشهير الذي يعد مصفف شعر أغلب نجوم الكرة المصرية.

وظهر جنش بقصة شعر غريبة، وهو الأمر الذي أثار دهشة المتابعين الذي انتقدوا المظهر الخاص بحارس مرمى الفريق الأبيض.

ويبدو أن جنش في طريقه لصدام مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب قصة الشعر، خاصة أن هناك مواقف سابقة حدثت في هذا الصدد، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

أزمات جنش

دخل من قبل جنش في أزمة مع رئيس الزمالك بسبب تمرده في الموسم الماضي وانقطع عن التدريبات، مما جعل مرتضى منصور يعلن عرض الحارس للبيع ويصعد الأزمة لولا اعتذار جنش.

وعاد جنش للمشاركة مع الزمالك هذا الموسم بعد تجميده في نهاية الموسم الماضي عقب إصابة أحمد الشناوي، حارس المرمى، وخاض لقائي بتروجت ووادي دجلة بالدوري وظهر بمستوى جيد.

قصة باسم

دخل مرتضى من قبل في صدام مع مهاجم الفريق باسم مرسي، بسبب قصات شعره وطالب صراحة اللاعب بضرورة قص شعره وخرج في عدة مداخلات هاتفية، وأكد أن باسم مرسي عليه أن يقوم بقص شعره.

وقام باسم وقتها بحلاقة شعره استجابة لطلب رئيس الزمالك خوفًا من حدوث أي صدام بينهما ولكنه قام بعدها بعدة قصات شعر أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية.

أزمة ناصف

عقد مرتضى منصور اجتماعًا في الموسم الماضي مع لاعبي الفريق وطلب من محمد ناصف، ظهير أيسر الفريق، حلاقة شعره الطويل.

وتسبب الأمر في إحراج ناصف وسط زملائه إلا أن ظهير الزمالك السابق استجاب لطلب مرتضى منصور فورًا وقام بحلاقة شعره.