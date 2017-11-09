مصر.. منتخب تونس يتحدّى النادي الأهلي ومحمود طاهر يطلب تأجيل الانتخابات

رفض منتخب تونس تهديدات الجهاز الفني للنادي الأهلي باللجوء للفيفا في حالة مشاركة علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء في لقاء ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “أبلغ علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي الجهاز الفني للقلعة الحمراء أن الجهاز الطبي لمنتخب تونس أبلغه أنه قادر على المشاركة في لقاء ليبيا بتصفيات كأس العالم بعد تخلصه من الإصابة”.

وأضاف المصدر:”معلول أكد لجهاز الأهلي أنه شارك في تدريبات منتخب بلاده لمدة يومين ما يعني أنه جاهز للقاء ليبيا وسيشارك وفقًا لقرار نبيل معلول المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج”.

ويعاني معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من تمزق في العضلة الخلفية تسبب في غياب اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء في لقاء العودة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد هدد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في حالة مشاركة علي معلول في لقاء تونس وليبيا، خاصة أن شفاءه من الإصابة في العضلة الخلفية لم يكتمل

في سياق متصل، أعلن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب نفسه في انتخابات النادي المقبلة، أن هناك نزاعًا مع اللجنة الأولمبية المصرية بسبب اللائحة الاسترشادية مشددًا على أن هيئة التحكيم تبحث الموقف القانوني للأزمة القائمة بين الأهلي والأولمبية.

وتابع رئيس الأهلي، في تصريحات صحفية على هامش ندوته مع أعضاء النادي اليوم الخميس، أنه طالب اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بتأجيل الانتخابات المقرر لها 30 نوفمبر الجاري لحين الفصل في النزاع بين الأهلي واللجنة خوفًا من بطلان الانتخابات وحتى لا يعاني المجلس الجديد من أي أزمات مثلما عانى المجلس الحالي.

وأضاف طاهر أن موقف الأهلي سليم في اللائحة بعد استشارة العديد من القانونيين الذين أكدوا صحة موقف مجلس الإدارة، مشددًا على أن هدفه أن تُجرى الانتخابات على أساس صحيح، فلا يصح أن ينجح مجلس ويأتي أحد لرفع قضية بعد نجاحه بـ 3 أيام، وحينها سيدخل المجلس الجديد في أزمات أخرى.

وأوضح طاهر أن المجلس انتهى من إجراءات إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس مؤكدًا أن المجلس سيتسلم أرض التجمع الخامس يوم الإثنين المقبل، وسيقوم بوضع حجر الأساس لفرع الأهلي الرابع، في إطار سياسة المجلس للارتقاء بالنادي الأهلي ومواكبته للعالمية.

وبشأن إقامة فندق تابع للنادي الأهلي على أرض التجمع الخامس، أكد طاهر، أن المجلس لا يستطيع إقامة فندق على أرض مخصصة للرياضة خاصة أننا “هيئة رياضية”.