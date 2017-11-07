النادي الأهلي يخشى مفاجآت كأس‭ ‬مصر بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيتوخى النادي الأهلي حامل اللقب الحذر خشية من مفاجآت كأس مصر لكرة القدم عندما يواجه تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل في أول مباراة له بعد صدمة خسارة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وخسر الأهلي 1-صفر من الوداد البيضاوي المغربي في الدار البيضاء بإياب نهائي دوري الأبطال بعد تعادلهما 1-1 في الإسكندرية ليفشل في تعزيز رقمه القياسي ونيل اللقب التاسع له في المسابقة.

ومن المتوقع أن يغيب المدرب حسام البدري عن اللقاء لسفره إلى كندا للاطمئنان على حالة ابنته بعد تعرضها لحادث.

وسيتولى القيادة أحمد أيوب مساعد البدري الذي حذر من طموح الفرق الصغيرة في الكأس.

وأكد أيوب أن الفريق طوى صفحة خسارة النهائي الأفريقي ليركز في الدفاع عن لقبيه في الكأس والدوري الممتاز.

وقال لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم الثلاثاء قبل مواجهة تليفونات بني سويف المنتمي للدرجة الثانية “ستكون مباراة صعبة لأنها في بطولة الكأس التي تشهد مفاجآت دومًا”.

وأضاف “ترغب كل الفرق في تقديم أداء جيد أمام الأهلي خاصة في الأدوار الأولى”.

ونال الأهلي لقب الكأس في النسخة الماضية بفوز في الوقت الإضافي على المصري البورسعيدي لينهي صيامه عن نيل اللقب منذ عشر سنوات.

وسيغيب اللاعبون الدوليون عن اللقاء لكن أيوب شدد على عدم وجود فرق بين الدوليين وغير الدوليين بالفريق وأن جميع اللاعبين على أتم الاستعداد بدنيًّا.

نيبوشا يحذر لاعبي الزمالك من المنيا

على الجانب الآخر أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المونتينغري نيبوشا، على أهمية وصعوبة مواجهة المنيا المقرر لها بعد غد الخميس، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال نيبوشا خلال تصريحاته للصحافيين إنه أكد للاعبيه على ضرورة التركيز وتحقيق الفوز حتى يستمر الفريق في مشوار المنافسة على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الحالي.

وأضاف أن مسابقة الكأس معروفة بالمفاجآت غير المتوقعة خاصة من الفرق الصغرى التي تطيح بالفرق الكبيرة التي تملك العديد من البطولات، لذلك أشار نيبوشا إلى أنه حذر لاعبيه من الاستهتار بالمنافس وطالبهم ببذل أقصى جهد لهم لتحقيق الفوز.

وأكد نيبوشا أن اللاعبين المجتهدين فقط سيحصلون على فرصة في مباراة المنيا في ظل خوض اللقاء بدون اللاعبين الدوليين، فضلًا عن غياب بعض اللاعبين للإصابة.