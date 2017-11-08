المصري البورسعيدي يضرب موعدًا مع وادي دجلة في دور 16 لكأس مصر

ضرب المصري البورسعيدي موعدًا مع وادي دجلة في دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه 3-صفر على ضيفه بني عبيد بثلاثية من أحمد جمعة في دور الـ32، اليوم الأربعاء.

وتغلب وادي دجلة 1-صفر على ضيفه كفر الشيخ في القاهرة، في وقت سابق اليوم.

وسجل أحمد جمعة ثلاثة أهداف للمصري افتتحها بعد 20 دقيقة من البداية، عندما تلقى تمريرة من شيخ موكورو القادم من ساحل العاج، ووضع الكرة في شباك عثمان السيد حارس بني عبيد.

وعزز جمعة النتيجة في الدقيقة 49 بعد تمريرة من موكورو أيضًا، ليضع الكرة على يمين الحارس قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 65 بتسديدة من مدى متوسط.

وفي القاهرة، أحرز محمد شريف هدف دجلة من ضربة رأس في الدقيقة 19 عقب تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها السيد سالم.

وفي مباراة ثانية، أحرز فادي نجاح هدفًا للإنتاج الحربي في الدقيقة 16، ليقود فريقه للفوز 1-صفر على ضيفه بترول أسيوط، والتأهل لدور الستة عشر، حيث سيلتقي مع الجونة الذي تأهل على حساب طلائع الجيش، أمس الثلاثاء.