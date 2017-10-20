المصري البورسعيدي يتعادل مع الرجاء سلبيًا ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري المصري

المصدر: د -ب-أ

سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الرجاء خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2/2.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المصري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما حصد الرجاء على أول نقطة له هذا الموسم، ليظل في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل بتروجيت مع وادي دجلة 2/2.

وسجل هدفي بتروجيت محمد دبش ومحمد رجب في الدقيقتين 73 و80 ، فيما سجل هدفي وادي دجلة محمد شريف وواتارا إيسوف في الدقيقتين الثامنة و57.

ورفع بتروجيت رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد وادي دجلة عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.