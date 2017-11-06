قميص منتخب مصر في كأس العالم 2018 يثير الجدل (صورة)

أثار قميص منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا خلال العام المقبل حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم القميص الجديد خاصة أنه تم تسريبه منذ أيام وأعلنت عنه الشركة الألمانية المصنعة له اليوم الإثنين مع مجموعة من قمصان المنتخبات المشاركة في المونديال.

وتحدث بعض المتابعون عن سوء التصميم وأنه أقل بكثير من مستوى التصميم لقمصان باقي منتخبات كأس العالم التي تم الإعلان عنها مثل قميص ألمانيا وإسبانيا.

وتطرح الشركة الألمانية بشكل رسمي القميص للبيع في متاجرها مقابل 90 يورو ما يوازي 1800 جنيه مصري خلال الفترة القادمة.