هيكتور كوبر يدافع عن قرار ضم شيكابالا للمنتخب المصري

قال هيكتور كوبر مدرب مصر ، إنه استبعد محمد صلاح، مهاجم ليفربول، من السفر إلى غانا، في ختام تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018؛ خوفًا عليه من الإرهاق.

وضمنت مصر بقيادة صلاح التأهل لكأس العالم، لأول مرة منذ 1990، وستخوض مباراة غير مؤثرة ضد غانا، يوم الأحد المقبل.

وأوضح كوبر في مؤتمر صحفي باستاد القاهرة، اليوم الإثنين، “أخشى على صلاح من الإرهاق البدني والذهني، ففضّلت عدم ضمه للتشكيلة أمام غانا”.

ولعب صلاح دورًا رئيسيًا في بلوغ مصر للنهائيات في روسيا، بعدما سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، من إجمالي 7 أهداف للمنتخب في التصفيات. وسجل لاعب ليفربول المتألق هدفين، في فوز حاسم 2/1 أمام الكونغو، الشهر الماضي، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “، جاء الاستبعاد لرؤية فنية، وقرر الجهاز الفني منح فرصة حقيقية للاعبين بدلاء أمام غانا”.

وسيحل محمود عبدالرازق (شيكابالا) محل صلاح في التشكيلة، رغم أن القائد السابق للزمالك (31 عامًا) لم يخض أي مباراة دولية منذ 2014.

وبرر كوبر استدعاء شيكابالا، لاعب الرائد الحالي، بارتفاع مستواه هذا الموسم، فنيًا وبدنيًا، في دوري المحترفين السعودي.

وتابع: “أتلقى تقارير دائمة عن كل لاعب محترف بالخارج، ومن يتطور مستواه يستحق الانضمام للمنتخب”.

وشدد كوبر على أن مواجهة غانا “مهمة ورسمية، وليست تجربة ودية، بل يجب أن تؤكد جدارة مصر بالتأهل لكأس العالم، لذا لا يوجد مجال لتجربة عدد كبير من الوجوه الجديدة”.

وواصل: “هناك قوام رئيسي للمنتخب نعتمد عليه، والتغييرات ستكون في حدود ضيقة، طبقًا لمستويات اللاعبين، ولا يوجد أي لاعب يضمن مكانه بالتشكيلة، خاصة مع تبقي 7 أشهر على انطلاق كأس العالم”.

وقال كوبر، إنه سيجتمع مع لاعبي الأهلي، في محاولة لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، يوم السبت الماضي.

واستبعد كوبر اللاعب محمد صلاح الظهير الأيسر وعبدالشافي من القائمة التي تخوض لقاء غانا يوم 12 نوفمبر الجاري في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2018.

واشتكى اللاعب من إصابة بخشونة في الركبة، وخضع لاختبار طبي لم يتمكن من اجتيازه، ليغيب عن المران الجماعي، ويتم استبعاده من المعسكر.

وعلى صعيد متصل، قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر لشبكة “إرم نيوز”: إن المنتخب ألغى ودية الإمارات يوم 9 نوفمبر الجاري؛ بسبب ضيق الوقت، والخوف من الإجهاد، خاصة في ظل إجهاد اللاعبين؛ بسبب توالي اللقاءات.

وأضاف: “ربما يقام اللقاء في شهر يناير المقبل أو موعد آخر، وفقًا لارتباطات المنتخبين، ولكننا سنخوض ودية في يناير”.