كوبر يضم محمد عواد حارس الإسماعيلي لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا

قال ايهاب لهيطة ،مدير المنتخب المصري: “إن هيكتور كوبر ،مدرب المنتخب، قرر ضم محمد عواد ،حارس مرمى الإسماعيلي، إلى قائمة الفريق ،التي تستعد لمواجهة غانا ،في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم”.

وستقام المباراة في الـ12 من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري على أرض غانا.

وأضاف لهيطة في تصريح لموقع الاتحاد الرسمي على الإنترنت: “عواد أصبح اللاعب رقم 26 في قائمة منتخب مصر”.

وتألق عواد في الفترة الأخيرة ،ويحتل فريقه صدارة الدوري المصري.

وسيدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا ؛استعدادًا للمواجهة في السابع من الشهر الجاري.

وضمنت مصر التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 ،بفوزها 2-1 على الكونغو ،في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.