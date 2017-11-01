قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه تليفونات بني سويف والزمالك أمام المنيا

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم ،برئاسة هاني أبوريدة، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام في فترة توقف الدوري المحلي، بسبب مباراة منتخب مصر أمام غانا في تصفيات كأس العالم.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الزمالك × المنيا

تليفونات بني سويف × الأهلي

النصر × الداخلية

الأسيوطي × الرجاء

بترول أسيوط × الإنتاج

حرس الحدود × طنطا

ألعاب دمنهور × الاتحاد

الأوليمبي × سموحة

البنك الأهلي × بتروجت

كفر الشيخ × دجلة

بني عبيد × المصري

المريخ × المقاصة

الشمس × المقاولون

إف سي مصر × إنبي

الإسماعيلي × الشرقية

الجونة × طلائع الجيش

وقرر اتحاد الكرة إقامة دور الـ32 في بطولة كأس مصر دون الدوليين، بسبب مشاركتهم في لقاء غانا في نهاية مشوار تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.