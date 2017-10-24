بعد تهديدات “فيفا”.. اتحاد الكرة المصري مستمر حتى 2020 رسميًا‎

نجا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، من الرحيل في نهاية العام الجاري، بعد تراجع اللجنة الأولمبية عن إجراء انتخابات جديدة، عقب إقرار قانون الرياضة.

وقال محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لإرم نيوز: “مجلس اتحاد الكرة مستمر في منصبه بشكل نهائي، حتى نهاية مدته في عام 2020 ولن يتم إجراء انتخابات في العام الجاري”.

وأضاف أبوالوفا: “اللجنة الأولمبية أرسلت خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة تؤكد فيه أن المجلس مستمر في عمله بشكل طبيعي حتى نهاية مدته، بعد أن تم توفيق أوضاع الاتحاد وفقًا للمواثيق الأولمبية”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أرسل خطابًا يهدد فيه بتجميد نشاط كرة القدم في مصر واستبعاد المنتخب والأندية المصرية من البطولات القارية والدولية، إذا تم حل اتحاد الكرة.