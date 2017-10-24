الجزائر تتلقى عرضًا لمواجهة منتخب سوريا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدرس خوض مباراة ودية أمام المنتخب السوري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتلقى الاتحاد الجزائري عروضا لإقامة مباراة ودية للمنتخب الأول في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ويعد منتخبا سوريا وغينيا الاستوائية الأقرب للمواجهة.

وذكرت صحيفة ” كومبتيسيون” أن نائب رئيس الاتحاد الجزائري بشير ولد زميرلي ، مدير المنتخبات الوطنية، هو المسؤول عن هذا الملف، موضحة أنه في حال وقع الاختيار على منتخب سوريا فإن المباراة ستقام في الجزائر، أما في حالة الاستقرار على منتخب غينيا الاستوائية، فستقام المباراة على أرض الأخير.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة غينيا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر في ختام مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، وذلك في أول مباراة للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني رابح ماجر.