موعد مباراة الأهلي والوداد يتسبب في تأجيل مواجهة الزمالك ووادي دجلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل لقاء الزمالك ووادي دجلة في بطولة الدوري العام، بسبب التعارض مع موعد لقاء الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة في تصريحات لإرم نيوز: “قررت لجنة المسابقات عدم إقامة لقاء الزمالك ودجلة يوم السبت المقبل، وتأجيله ليوم الأحد، بناء على طلب القنوات المصرية، بسبب التعارض مع موعد لقاء الأهلي والوداد”.

وأضاف حسين: “مرتضى منصور وافق على تأجيل لقاء الزمالك ودجلة، وكذلك إدارة الطرف الآخر، وسيقام اللقاء يوم الأحد المقبل في السابعة مساء”.

وتابع: “تم تقديم موعد مباراة المصري والإسماعيلي في الأسبوع السابع من عمر الدوري 15 دقيقة، لتقام في الخامسة إلا ربع بدلًا من الخامسة، بسبب أن الوداد المغربي سيتدرب في تمام السابعة يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، استعدادًا لنهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الأهلي والمحدد له السبت المقبل”.

ويخوض الأهلي مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.