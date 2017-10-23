مدرب منتخب مصر يعيد عمرو وردة ويضم 16 محترفًا للقائي الإمارات وغانا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة المحترفين المقرر ضمهم لمنتخب الفراعنة، لخوض لقاء الإمارات الودي ثم غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقرر كوبر ضم 16 محترفًا للمعسكر المقبل استعدادًا لودية الإمارات يوم الـ 9 من نوفمبر، ثم غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لها يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل بمدينة كيب كوست في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت غانا.

واللاعبون المختارون هم:

عصام الحضري (التعاون السعودي)

أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)

محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي)

أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا البرتغالي)

عمر جابر (بازل السويسري)

محمود عبدالمنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي)

عمرو جمال (بيتدفيست ويتس الجنوب أفريقي)

محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي)

عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

كريم حافظ (لانس الفرنسي)

رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)

سام مرسي (ويغان الإنجليزي)

عمرو مرعي (النجم الساحلي التونسي)