الاتحاد المصري يكشف سبب إيقاف علي جبر.. ونادي الزمالك يردُّ

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة السبب وراء إيقاف علي جبر مدافع نادي الزمالك محليًا ومنعه من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض في الدوري.

وقال “وليد العطار” مدير لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد النصري لكرة القدم لشبكة “إرم نيوز”: “جبر رفض تسديد 300 ألف جنيه لمحمد شيحة وكيل أعماله، وتقدم الأخير بشكوى رسمية، وتم البت فيها وتقرر إيقاف اللاعب”.

وأضاف:”المدافع الدولي ممنوع من المشاركة محليًا حتى تسديد مستحقات محمد شيحة أو حلّ الأزمة بشكل ودّي مع الوكيل وسحب الشكوى ضده”.

ومن جانبه قال حسين السيد مدير الكرة في نادي الزمالك: “تم استلام قرار إيقاف علي جبر، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الجهاز على هامش المران للوصول إلى قرار”.

وأردف “نادي الزمالك لا يتخلى عن لاعبيه، وسندرس الأمر جيدًا خلال الاجتماع، وسنجد حلًا مناسبًا وسليمًا يليق باسم النادي واللاعب”.

بينما قال اللاعب الموقوف لشبكة “إرم نيوز”: “مصدوم من القرار الظالم، ومحمد شيحة ليس وكيل أعمالي، وسأقدم طلبًا لنادي الزمالك للتدخل وإنقاذي”.