مصر.. انقلاب لاعبي نادي الزمالك ضد نيبوشا.. والدكة تعلن التمرد

بدأ عدد كبير من لاعبي نادي الزمالك المصري في الانقلاب ضد الصربي نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق بعد النتائج الهزيلة التي حققها الفريق في بطولة الدوري مؤخرًا خاصة الهزيمة أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “عدد كبير من لاعبي الزمالك يشعرون بالغضب من نيبوشا بسبب فشله في السيطرة على بعض نجوم الفريق الكبار، ووجود حالة من الظلم في اختيار التشكيلة، واستمرار لاعبين في الملعب دون مستواهم مثل باسم مرسي”.

وأضاف المصدر:”تسود حالة من الغضب الشديد بين بعض لاعبي الفريق لاستبعادهم من قائمة الفريق في مباراة أمس أمام سموحة، واتهموا المدير الفني بالظلم، كونه لا يمنحهم فرصة الظهور مع الفريق لإثبات جدارتهم بارتداء قميص الزمالك، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم صفقات جديدة”.

وكان الثنائي أحمد كابوريا ومحمد الشامي قد اشتكيا لرئيس النادي من تجاهل نيبوشا لوجودهما، وعدم الاعتماد عليهما منذ المباراة الأولى في الدوري.

على جانب آخر يعقد رئيس الزمالك مرتضى منصور جلسة مع نيبوشا اليوم لبحث ملف طارق يحيى المدرب العام للفريق في حالة رحيله لتولى القيادة الفنية لمصر المقاصة، وهل سيوجد معه مدرب عام مصري في ظل أنه تم ترشيح كل من: محمد صلاح، ومحمد صبري، وعلاء عبدالغني، وخالد جلال، من جديد، إلا أن رئيس الزمالك رفض إجبار نيبوشا على أي شخص، خاصة أن المدرب يرغب في استقدام مساعد أجنبي ثالث وسيتم حسم الملف خلال ساعات قليلة.