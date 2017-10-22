منتخب مصر يعتذر رسميًا عن خوض بطولة أمم أفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، في خطاب رسمي اعتذاره عن عدم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، والمقرر إقامتها خلال شهر يناير المُقبل في المغرب.

وأرسل الاتحاد المصري خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يعتذر فيه عن عدم المشاركة في البطولة، بعدما وجد مسؤولو الجبلاية صعوبة في استدعاء لاعبي مواليد 1997 لأن معظمهم موجودون مع فرقهم بالدوري الممتاز فضلًا عن صعوبة توقف مسابقة دوري الدرجة الثانية، حيث إنه كان مُقررًا ضم لاعبين منها للمنتخب الأولمبي الذي كان سيشارك في البطولة.

وكان منتخب مصر قد ضمِن المشاركة بعد إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب.