المغرب يفوز بحق استضافة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس السبت، حق استضافة نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018 ،للمغرب ،بعد منافسة مع غينيا الاستوائية وإثيوبيا ،عقب سحب البطولة من كينيا ؛لعدم جاهزية ملاعبها لاستضافة ثاني أكبر مسابقة للمنتخبات الوطنية في القارة.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي ،عقب اجتماعها في لاغوس ،منح التنظيم للمغرب بعد جولة للوقوف على استعدادات الدول الثلاث المتنافسة.

وأبلغ محمد مقروف، المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، “رويترز”: “حصل المغرب على ثقة جميع أعضاء لجنة الطوارئ ،التي اجتمعت اليوم في لاغوس ؛من أجل تنظيم بطولة أفريقيا للمحليين ،في مطلع العام المقبل بعد منافسة مع إثيوبيا وغينيا الاستوائية”.

“المغرب اختار أفضل ما لديه من ملاعب كبرى في كل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير، وهي مدن سياحية أيضًا، لاستضافة مباريات البطولة”.

ويعني فوز المغرب باستضافة البطولة ،تأهل مصر إلى النهائيات لأول مرة لأنها خرجت من التصفيات على يد المغرب ،الذي سيشارك الآن باعتباره البلد المستضيف.

وتقام البطولة في الفترة من الـ12 من يناير / كانون الثاني إلى الرابع من فبراير / شباط.