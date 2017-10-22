النجم الساحلي يحسم قضية انتقال عمرو مرعي وبن عمر للأهلي والزمالك

كشف نادي النجم الساحلي التونسي، موقفه من انتقال عمرو مرعي، مهاجم الفريق، لصفوف الأهلي المصري ومحمد أمين بن عمر لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا غزي، رئيس بعثة نادي النجم الساحلي في مصر، قبل لقاء الأهلي في بطولة أفريقيا، مساء اليوم، في تصريحات إذاعية: “عمرو مرعي، لاعب ممتاز وأخلاقه عالية ومستواه عال ،ويمثل الكرة المصرية أفضل تمثيل في تونس ومحترف جيد ويعرف واجباته، ويؤدي بشكل جيد مع النجم ؛لذا فهو مستمر في صفوف الفريق حتي نهاية تعاقده”.

وأضاف في تصريحات إذاعية: “حتى الآن لم نتلق أي عروض من الأهلي والزملك بشأن عمرو مرعي أو محمد أمين بن عمر، وحتى في حالة وجود عروض لن نوافق عليها”.

وأوضح: “بالنسبة لمحمد أمين هو لاعب دولي وسننتظر ترشح تونس لمونديال روسيا 2018 وإذا تلقى اللاعب عرضًا أوروبًيا سنفكر في الأمر ،ونتخذ قرارًا بما فيه مصلحة اللاعب والنادي”.

ويواجه النجم الساحلي نظيره الأهلي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ،على ملعب برج العرب، وكان الفريق التونسي قد فاز ذهابًا بنتيجة 2-1.

وكان عصام سراج، مدير التعاقدات في الأهلي، قال في وقت سابق ،إن فريقه قد دخل في مفاوضات مع مرعي ،مهاجم إنبي السابق ولاعب النجم الحالي، موضحًا أنه اتجه إلى بدائل أخرى بعد انضمامه للفريق التونسي.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد تحدث ،في وقت سابق، عن أنباء تفاوض ناديه مع عمرو مرعي.